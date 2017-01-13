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Pamukkale'de balonlar yeniden havalandı
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Pamukkale'de balonlar yeniden havalandı

Pamukkale ilçesinde balon turizmi uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 'Balon uçuşları ile Pamukkale'yi bir arada görmek müthiş görsellik olacak' dedi.

Pamukkale ilçesinde balon turizmi uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, "Balon uçuşları ile Pamukkale'yi bir arada görmek müthiş görsellik olacak" dedi.
Denizli Valiliği öncülüğünde, yerli ve yabancı turistlerin Pamukkale tercihlerini arttırmak amacıyla yeniden başlatılan ilk balon uçuşu, sabah saatlerinde il protokolü ile basın mensuplarının katılımıyla havanın yoğun sis olması nedeniyle yere bağlı olarak gerçekleşti. Uçuşlarla birlikte Pamukkale'nin hem turizm potansiyeli arttırılması, hem de Pamukkale'nin tanıtılması hedefleniyor. Yabancı turistler için 150 Euro olacak balon uçuşları, öğrenciler ve çocuklar için ise yapılacak planlamanın ardından daha uygun hale getirilecek. Balon uçuşları arttıkça fiyat düşecek.
Düzenlenen ilk uçuş törenine Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Balon İşletme Müdürü Nejat Öksüz ve basın mensupları katıldı.
Balonların uçuşu için yapılan hazırlığın ardından protokol üyeleri uçuş için kurdele kesimi gerçekleştirdi. Bağlama bolun uçuşunun ardından Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve Balon İşletmesi Müdürü Nejat Öksüz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BALON VE PAMUKKALE'Yİ BİR ARADA DÜŞÜNMEK MUHTEŞEM BİR ŞEY"
Hayatında balona ilk defa bindiğini aktaran Vali Altıparmak, GEKA'nın uçuşlar için 450 bin TL'lik bir katkı sağladığını belirtti. Hayırlı olsun dileklerinde bulanan Altıparmak, "Balon ve Pamukkale'yi bir arada düşünmek muhteşem bir şey. Çünkü Pamukkale hakikaten dünyada eşsiz güzelliklerden bir tanesi, sadece Denizli'nin değil Türkiye'nin bir değeri, turizmin bir değeri ve balonun da bunun yanına eklenmesi buna muhteşem bir görsellik katacağını düşünüyorum. Bir eksiklikti Pamukkale için. Aynı anda onlarca balonun havaya kalkması, Pamukkale için müthiş bir görsellik olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten turizmimize müthiş bir gelişme sağlayacak aynı zamanda balon teknolojisiyle gençlerimizi, Denizlimizi tanıştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Bugün ilk denemenin yapıldığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, hayırlı olması temennisinde bulundu. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür eden Başkan Gürlesin, uçuşların Pamukkale'de turizme çeşitlilik sağlanması açısından ciddi bir ivme kazandıracağına inandığını ifade etti. Gürlesin, Pamukkale'nin çok daha farklı bir noktaya geleceğine inandığını kaydetti.
Sivil havacılık konusunda üniversite olarak çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirten Rektör Hüseyin Bağ, bundan sonra turizme katkı sağlayacak bu tür programlar için çalışacaklarını söyledi.
İşletme müdürü Nejat Öksüz ise, "Burada Denizli'nin kendi pilotları yetişsin ve daha sonra kendi pilotları uçsun diye bir çalışmamız var. Muhtemelen bu bir, bir buçuk yıl bir zaman alır. İlk etapta balon uçuşlarını belli bir seviyeye getirmemiz, ondan sonra da okul kurarak da burada pilot yetiştirmek istiyoruz. Tüm Denizli'ye hayırlı olsun. Şu anda bir fiyat belirlemedik fakat yabancılar için standart balon uçuş fiyatları 150 Euro'dur. Fakat burada üniversiteler ve diğer kurumlar için özel bir fiyat promosyon çalışması yapacağız. Hüseyin Başkan ile görüştük, onun bir maliyet analizini yapacağız, ne kadar çok balon uçarsa, o kadar fiyat aşağı düşer" diye konuştu.
(Medeni Topaloğlu - Zekican Şenkaya/İHA)
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