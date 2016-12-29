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Pamukkale Belediyesi'nden karla mücadele
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Pamukkale Belediyesi'nden karla mücadele

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Pamukkale'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan ekipler yolların açık kalmasını sağladı. Özellikle Uzunpınar, Gözler, Akçapınar, Haytabey, Kurtluca, Eymir ve Akdere mahallelerinde kar etkili yağarken ekipler yoğun çaba göstererek çalışmalar yaptı. Gece boyunca yağan kar yüksek kesimlerde 30 santimetre olarak ölçüldü. Ekipler gece tuzlama çalışması yaparken, gündüz de küreme çalışmalarına ağırlık verdi.

İlçe merkezinde de çalışmalar yapıldı

Pamukkale Belediyesi'nin il merkezine yakın olan bölgelerinde de karla mücadele vardı. Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı gece boyu sürerken ekipler buralarda da çalışmalar yaptı. Özellikle Zümrüt, Kervansaray, Tekke, Gökpınar, Bağbaşı ve Zeytinköy Mahallerinde ekipler gece gündüz demeden kar temizleme çalışması yaptı. İlçenin bu bölgesinde kar kalınlığı 12 santimetre olarak ölçülerken, ekiplerin bazıları ise Kuşpınar, Kınıklı, Mehmetcik, Siteler, Yunus Emre, 15 Mayıs, Hacıkaplanlar, Pelitlibağ ve bu bölgeye yakın olan mahallerde yolları açtı. Gündüz kar küreme çalışmaları yapan ekipler gece de tuzlama yaparak buzlanmayı önlüyor. Öte yandan şehir merkezinde kaldırımlardaki karlar da ekipler tarafından temizlenerek vatandaşların sıkıntı yaşanması engellendi. Pazaryerleri ise yine Pamukkale Belediyesi tarafından temizlendi. Kar yağışının etkili olduğu bu günlerde ekipler 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edecek.

"Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "İlçemizin genelinde kar yağışı görüldü. Şehir merkezinde kalan bölgelerde bile 12 santimetre kalınlığında kar yağdı. Bu yüksek mahallelerimizde 30 santimetre'ye kadar çıktı. Biz kışa girerken bu konuda hazırlıklarımızı yapmıştık. Kar yağışı ile birlikte ekiplerimizi yönlendirerek çalışmalar yaptık. Hem şehir merkezinde hem de yüksek kesimlerdeki mahallerimizde yollar açık tutuldu. Gece gündüz demeden ekiplerimiz görev yaptı. Pamukkale Belediyesi olarak 60 kişilik kar ekibimizle birlikte 12 kepçe, 3 grayder, 5 tuz serpme aracımız ile çalışmalar yaptık. Kar yağışının etkili olduğu bu günlerde ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam edecek. Amacımız kar nedeniyle hiçbir yolumuzun kapanmaması. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek" dedi.
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