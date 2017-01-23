Pamuk ekimi azaldı, depolar kaderine terk edildi

Antalya'nın manavgat ilçesinde bulunan S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), 158 Sayılı Manavgat Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi'ne ait depolar çürümeye başladı.

Antalya'nın manavgat ilçesinde bulunan S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), 158 Sayılı Manavgat Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi'ne ait depolar çürümeye başladı.

1950'li yıllarda inşa edilen ve Manavgat'ta pamuk üretiminin yoğun olduğu dönemlerde alınan pamukların stoklandığı, çok sayıda insana da iş imkanı sağlayan depolar, pamuk ekiminin azalmasının ardından kooperatifin küçülme politikası izlemesi ve çırçır fabrikasını da kapatmasıyla birlikte kaderine terk edildi.

Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi ve Sorgun Bulvarı üzerinde 2024 ada 1 Parsel üzerinde 23 bin 366 metrekare üzerinde 7 Adet 450, 4 adet 350 ve 11 adet 150 metrekarelik deponun yanı sıra 1000 metrekare üzerine kurulu çırçır ve prese fabrikası bulunan depolar 10 yıldır kullanılmıyor. Mevcut depolardan 1 tanesi su firmasına kiralanırken, 3 tanesi ise pamuk alımı dönemlerinde pamuk stoku için kullanılıyor. Kalan depolar ise atıl vaziyette duruyor.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu tarafından yapılan ihale sonucunda büyük bölümü atıl vaziyette kaderine ve çürümeye terk edilmiş depoların bulunduğu arazinin yanı sıra depoların karşısında Aydınevler Mahallesi sınırlarında bulunan 3 bin 46 metrekare arsanın değerlendirilmesi için 2015 yılı Ağustos ayında bir şirketler gurubu ile alış-veriş merkezi yapılması ve yüzde 52'sinin kooperatife ait olması konusunda anlaşma yapılmıştı. Yerin imarının yaptırılması için şirkete 10 ay süre verilirken yapılan imar çalışmasının Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

(Arif Kaplan/İHA)