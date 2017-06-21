Palmiye ağacını çöplüğe çevirdiler

Antalya'da BAZI palmiye ağaçları, duyarsız vatandaşlar tarafından çöplük olarak kullanılıyor.

Antalya'da BAZI palmiye ağaçları, duyarsız vatandaşlar tarafından çöplük olarak kullanılıyor.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Teomanpaşa Caddesi üzerindeki görüntü şaşırtıyor. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Güllük ile falezler arasında köprü vazifesindeki Teomanpaşa Caddesi üzerine estetik görünüm sağlaması için dikilen palmiye ağaçları, duyarsız vatandaşlar için çöplük vazifesi görüyor. 20 metre uzaklıktaki çöp konteynerini kullanmayıp palmiye ağacının gövdesine ve dibine bırakılan çöpler, cadde üzerinde çirkin görüntü oluşturuyor.

