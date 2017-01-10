10.01.2017 10:46 Palandöken: 'Zincirler ve spekülatörler fiyatları artırıyor'

Aşırı soğukların ürün hasadını geciktirdiği gibi yetiştirme maliyetlerini de arttırdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Son günlerde bilhassa sebze fiyatlarının yüksek seyretmesinin dar gelirli vatandaşları zorlamaktadır. Çoğu insan pazardan boş dönmektedir. Üretici de tüketici de fiyatlardan şikayetçi. Tarlada 1 ise vatandaşa 5'e satılıyor. Zincirler malı tarladan kapatıp, istediği fiyata satıyor. Zincirlerin yanı sıra havaların soğumasını bahane ederek fiyatları yükselten spekülatörleri de unutmamalıyız' dedi. Aşırı soğukların ürün hasadını geciktirdiği gibi yetiştirme maliyetlerini de arttırdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son günlerde bilhassa sebze fiyatlarının yüksek seyretmesinin dar gelirli vatandaşları zorlamaktadır. Çoğu insan pazardan boş dönmektedir. Üretici de tüketici de fiyatlardan şikayetçi. Tarlada 1 ise vatandaşa 5'e satılıyor. Zincirler malı tarladan kapatıp, istediği fiyata satıyor. Zincirlerin yanı sıra havaların soğumasını bahane ederek fiyatları yükselten spekülatörleri de unutmamalıyız" dedi.



Yılbaşından beri ülkemizi etkileyen soğuk havanın üreticimizi de, tüketicimizi de üzdüğünü söyleyen Palandöken, "Üreticimiz kar ve soğuk sebebiyle hasat yapmakta gecikti. Ürün yetişme süresi uzadı. Bireysel olarak üretici malını getiremiyor. Şimdi halde domates 2,5-3 lira arasında, patlıcan 3-3,5 lira arasında, biberler 3,5-4 lira civarında, salatalık ise 1,5-2 lira civarında ama zincirlerin malı tarlada kaça kapattığını bilmiyoruz. Piyasaya hakim durumdalar. Tarlada 1'e alınan tüketiciye 5'e ulaşıyor. Bu durumdan hem üretici hem de tüketici memnun değil, Ancak havaların düzelmesi ile piyasalar düzelecek ve artan fiyatlar sebebiyle enflasyon da aşağı inecektir" diye konuştu.



"Pazarda balık ucuz"



Halk pazarlarında balık fiyatlarının oldukça ucuz olduğunu da anlatan Palandöken, "Ankara'da pazarlarda hamsinin en yüksek fiyatı 10 TL. Ancak AVM içerisindeki balıkçılarda ise 1 kilo hamsinin fiyatı 25-30 lira arasında satılıyor. Normal balıkçılarda ise 18 liraya kadar bu fiyatlar çıkıyor. Balık fiyatları da sebze fiyatları gibi spekülatörler tarafından artırılmaktadır. Sadece hamsi fiyatlarında durum böyle değil. Diğer çinekop, levrek, istavrit gibi tüm balık fiyatları pazarlarda ve sadece balıkçılık yapan dükkanlarımızda daha uygun fiyatlara satılmaktadır" şeklinde konuştu.

