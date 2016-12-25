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Palandöken: 'Esnafın yükü artırılmamalı, azaltılmalı'
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Palandöken: 'Esnafın yükü artırılmamalı, azaltılmalı'

İşletme defteri tutanlara Ba (büyük alışlar) Bs (büyük satışlar) formu verilmesinin zorunlu olmasının esnafa büyük bir yük getireceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 'Böyle bir dönemde işletme defteri tutan esnafın mali yükü artırılmamalı, aksine azaltılmalıdır. Böyle dönemlerde esnaf koruma altına alınmalıdır' dedi.

İşletme defteri tutanlara Ba (büyük alışlar) Bs (büyük satışlar) formu verilmesinin zorunlu olmasının esnafa büyük bir yük getireceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Böyle bir dönemde işletme defteri tutan esnafın mali yükü artırılmamalı, aksine azaltılmalıdır. Böyle dönemlerde esnaf koruma altına alınmalıdır" dedi.

İşletme defteri tutanların, büyük işletmeler gibi detaylı muhasebe tutmadıklarını belirten Bendevi Palandöken, "Ba ve Bs formları kayıtdışılığın önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ancak, bu zorunluluğu küçük işletmelere getirmek hem esnafın mali yükünü artırır hem de muhasebecilerin iş yükünü" diye konuştu.

"Düzenleme zaman kaybedilmeden geri çekilmeli"

Her işletme defteri tutan esnafın muhasebecisinin olmadığını söyleyen Palandöken, "Hizmet faaliyetinde bulunan esnafın hasılatları 114 bin TL'yi, imalat ve alım satım yapan esnafın hasılatlarının da 225 bin TL'yi aşmaması halinde muhasebeci ve mali müşavir tutma zorunlulukları bulunmuyor. Dolayısıyla mali müşaviri olmayan esnafa Ba ve Bs formu ver demek bunları mali müşavir tutmaya da zorunlu kılmak demek olur. Konu sadece iki tane formun her ay vergi dairesine gönderilmesi değil, esnafa yıllık bin 500 - 2 bin TL'den başlayan muhasebe ücretini ödemeye de zorunlu kılmak anlamına geliyor. Bu düzenleme mutlaka geri çekilmeli" şeklinde konuştu.

Tütün ve tütün mamulleri, çay ve benzeri bazı malların emsallerine göre kâr oranlarının çok düşük olduğunu belirten Palandöken, "İçki, sigara, çay gibi vergiler nedeniyle fiyatı yüksek ama kâr oranı yüzde 3-4'ü geçmeyen mallar var. Bu malların satışı nedeniyle esnafımızın hasılatı yükseldiğinden büyük bir işletmeymiş gibi bilanço usulüne göre defter tutuyor ama para kazanamıyor. Bu nedenle muhasebe yükleri de diğer esnaflara kıyasla 2-3 kat artıyor. Sonuçta daha çok kazanan daha az vergi ve muhasebe yüküne sahipken, daha az kazananın mali yükleri 2-3 kat daha fazla oluyor. Bu adaletsizlik mutlaka düzeltilmeli" sözlerine yer verdi.
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