Palalı saldırgana 3 yıl hapis cezası

Gezi olaylarında Taksim'de gösteri yapan gruba palayla saldırdığı iddiasıyla yargılanan Sabri Çelebi 4 kişiyi kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gezi olaylarında Taksim'de gösteri yapan gruba palayla saldırdığı iddiasıyla yargılanan Sabri Çelebi 4 kişiyi kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gezi olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan eylemcilere palayla saldırdığı iddia edilen Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sabri Çelebi, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle bağlandı. Davanın biteceği hatırlatılarak son savunması sorulan Sabri Çelebi, "Kimseye saldırmadım. Onlar bize saldırdı. Kendimizi koruma amaçlı hareket ettik. Polise karşı bir direnmemiz söz konusu değildir" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sabri Çelebi'yi şikayetçiler Ender Ergün, Kaan Polat, Seyfettin Efe ve polis memuru Kayhan Şahan'ı kesici aletle kasten yaralamak suçundan toplamda 3 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme sanık Çelebi'nin olaydan sonraki davranışlarını göz önüne alarak herhangi bir indirime gitmezken, cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, sanıklardan Murat Ertik'i , şikayetçilerden Seyfettin Efe'yi silahtan sayılan kesici aletle kasten yaralamak suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırırken, sanıklar Ahmet Girgin ve Şeyhmus Kırmızı'nın ise "basit yaralama" suçundan delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti. Tüm sanıklar "Görevi yaptırmamak için direnme suçundan" delil yetersizliğinden beraat etti.

(Başak Akbulut/İHA)