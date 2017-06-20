Pakistanlı mevkidaşından Orgeneral Akar'a ziyaret

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ve beraberindeki heyetin 20 Haziran 2017 Salı günü saat 14.30'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)