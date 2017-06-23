Pakistanda bombalı saldırı: 10 ölü, 18 yaralı

Pakistan'da bombalı araçla düzenlenen saldırı sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Pakistan'da bombalı araçla düzenlenen saldırı sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis sözcüsü Muhammad Akbar, sabah saatlerinde meydana gelen patlamada bir polis karakolunun hedef alındığını belirtti.

Polis memuru Ali Mardan ise, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğunu belirterek, "Yarılılarda çoğunlukla yarıklar ve şarapnel yaralanmaları var. Silah yaralanması yok" dedi.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

