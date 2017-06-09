Pakistan Katar'a 20 bin asker gönderecek

Pakistan, Katar'a 20 bin asker gönderme kararı verdi.

Pakistan, Katar'a 20 bin asker gönderme kararı verdi.

Pakistan, Türkiye ile benzer bir karar alarak Katar'a 20 bin asker göndereceğini açıkladı. Katar'a asker gönderme kararı için meclise önerge veren Pakistan'ın kararı, Türkiye'nin Katar'a asker gönderme kararının ardından geldi. Türkiye'nin ardından Pakistan da Katar'a asker göndererek bölgedeki krizin düşürülmesine destek verecek.

Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn'in aralarında bulunduğu ülkelerin Katar'a ambargo uygulama kararının ardından krizin çözülmesi için Türkiye diyalog önerisinde bulundu. Türkiye 2015'te imzalanan askeri üs anlaşması kapsamında bölgeye asker gönderme kararını TBMM'den geçirdi.

