Pakistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 81'e yükseldi
Pakistan'da bombalı araçla düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.
Pakistan'da bombalı araçla düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Pakistan'ın Parachinar ve Kuetta kasabasında düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin 81'e yükseldi. Yetkililer, 220 yaralının da tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
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