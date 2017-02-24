Pakistan'da uçak düştü: 2 ölü

Pakistan'ın Faysalabad kentinde özel bir eğitim uçağının düşmesi sonucu, uçakta bulunan pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Faysalabad kentinde özel bir eğitim uçağının düşmesi sonucu, uçakta bulunan pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Faysalabad kentinde düşen uçakta bulunan pilot ve yardımcı pilotun eğitim esnasında düştüğü belirtildi. Uçağın acil iniş yaptığı esnada Faysalabad Havaalanının yakınlarında kontrol edilemediği ve yere düştüğü bildirildi. Uçağın neden acil iniş yapmak istediği ise henüz bilinmiyor. İlk bilgilere göre eğitmen ve yardımcı pilotun bir eğitim uçuşunda olduğu esnada kazanın gerçekleştiği belirtildi.

