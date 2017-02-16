Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 70 ölü, 150 yaralı

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında en az 70 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sind eyaleti emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sehvan Şerif kentindeki sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde meydana gelen patlama esnasında yaralanan 150 kişinin çoğunun durumu kritik. Ayrıca kaynaklar, saldırıda ölenlerin sayısının da 70'i aştığını ifade etti.

Sağlık ekipleri, yaralıların bir kısmının Karaçi kentine aktarıldığını belirtirken, ordu birliklerinin de bölgeye sevk edildiğini ve yaralıların çevre hastanelere ulaştırılmasında yardımcı olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenler arasında, 4 çocuk ve 12 kadının bulunduğu öğrenildi.

Saldırıyı, DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, yaptıkları açıklamalarda, saldırıyı şiddetle kınadılar.