Pakistan'da tanker patladı: 120 ölü, 130 yaralı

Pakistan'ın Bahawalpur şehrinde bu sabah petrol tankeri patladı. Patlama sonucu en az 120 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Bahawalpur şehrinde bu sabah petrol tankeri patladı. Patlama sonucu en az 120 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Pencap Hükümeti sözcüsü Salman Sufi patlama sonucu çıkan yangında en az 120 kişi hayatını kaybettiğini belirtti. Şehirde acil durum ilan edildiği açıklandı. Görgü tanıkları, otoyol üzerinde devrilen petrol tankerinden sızan yakıtı almak isteyen halkın kalabalık olduğu bir anda patlamanın yaşandığını belirtti.
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