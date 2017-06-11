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Pakistan'da silahlı saldırı: 2 polis öldü
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Pakistan'da silahlı saldırı: 2 polis öldü

Pakistan'da 2 saldırganın polis kontrol noktasına ateş açması sonucu 2 polis öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da 2 saldırganın polis kontrol noktasına ateş açması sonucu 2 polis öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Polis sözcüsü Shazada Farhat, Pakistan'ın Ketta kentinde motosikletli 2 saldırganın polis kontrol noktasına silahla ateş açtığını, saldırı sonucu 2 polis memurunun hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Farhat, polis memurlarından birinin hastaneye götürülürken hayatını kaybettiğini, yaralıların ise durumunun kritik olduğunu belirtti.
Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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