Pakistan'da patlama: 7 ölü, 15 yaralı

Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Pakistan'ın Lahor kentinde, ticari bir merkezde patlama meydana geldi. Ticaret merkezinin yakınında bulunan apartmanlar ve park halindeki araçlar patlamadan etkilendi. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, terör eyleminden şüphelenirken yetkililer patlamanın bir jenaratörden kaynaklandığını açıkladı. Pakistan'da iki hafta önce gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti.
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