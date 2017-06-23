Pakistan'da ölü sayısı 38'e yükseldi

Pakistan'da bombalı araçla düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 38'e yükseldi.
Pakistan'da bombalı araçla düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 38'e yükseldi. Pakistan'ın Parachinar kasabasında bir pazarda meydana gelen iki patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybetti. Öte yandan Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bombalı araçla saldırı düzenlenmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
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