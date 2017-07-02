Pakistan'da minibüs alev aldı: 6 ölü

Pakistan'da seyir halindeki bir minibüsün alev alması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'da seyir halindeki bir minibüsün alev alması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Pencap bölgesindeki Multan şehrinde, seyir halindeki bir minibüs alev aldı. Araçtaki 6 kişi hayatını kaybetti. Minibüsün gaz tüpünün patlaması nedeniyle alev aldığı belirtildi.
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