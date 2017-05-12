Pakistan'da bombalı saldırı: 25 ölü

Pakistan'Da senato başkan yardımcısı Abdullah Gafur Haydari'yi hedef alan bombalı saldırıda en az 25 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.

Pakistan'Da senato başkan yardımcısı Abdullah Gafur Haydari'yi hedef alan bombalı saldırıda en az 25 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.

Bombalı saldırının Pakistkan'ın Belucistan bölgesinin başşehri Quetta'ının 5 kilometre güneyinde Cuma namazından sonra yapıldığı belirtildi.

Tıbbı yetkililer Senato Başkan Yardımcısı Abdul Ghafoor Haideri'nin hafif yaralandığını ancak şoförü ve yardımcısının öldüğünü açıkladı. Patlamada 37 kişinin şarapnel parçalarından ciddi şekilde yaralandığı ve tedavi için Quetta'da hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Televizyonda verilen haberde arabaların, motosikletlerin tahrip olduğu ve civardaki evlerin camlarının kırıldığı görüntülere yer verildi.

Haydari yaptığı açıklamada patlamanın kendi arabasına yönelik olduğunu, arabanın ön camının kırıklarının üstüne sıçradığını, kapının da yamulduğunu belirtti.

Belucistan bölgesel yönetim sözcüsü Anwar ul-Haq Kakar, saldırının Haydari'nin Cuma namazı çıkışında olduğunu söyledi.

Haydari, sağ kanattan dini Cemaat Ulama İslam partisinden 2008 tarihinden beri senatör seçilmiş olduğu, 2015'ten itibaren Senato başkan yardımcılığını yürütüğü belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

