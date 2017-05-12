Pakistan'da bombalı saldırı: 25 ölü, 40 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Başkan Yardımcısı Abdul Cafer Haydari'nin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Başkan Yardımcısı Abdul Cafer Haydari'nin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Başkan Yardımcısı Abdul Cafer Haydari'nin konvoyunun geçişi sırasında bomba patlatıldı. İlk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yetkililer, ağır yaralıların tedavi edilmek üzere eyalet başkenti Ketta'daki hastanelere sevk edildiğini, ölenlerin birçoğunun parti yetkilisi olduğunu bildirdi. Haydari, patlamanın intihar saldırısı olup olmadığına ilişkin henüz net bir bilgi olmadığını kaydederek, "Konvoyda çok sayıda insan vardı, o yüzden bir sürü kişi yaralandı" ifadesini kullandı. Saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmedi. Abdul Cafer Haydari, koalisyon hükümetinin ortağı, İslam Uleması Cemiyeti - Fazlurrahman Grubu'nu temsil ediyor.

