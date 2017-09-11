11.09.2017 15:44 Pakistan Büyükelçisi Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Qazi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu taktim ettikten sonra eşi, kızı ve oğlu ile birlikte mahiyetindeki elçilik çalışanlarını tanıttı. Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

(Derya Yetim - Nurullah Geylani / İHA)

