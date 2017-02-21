Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye gelecek

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Navaz Şerif, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle 22-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi beşinci toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Navaz Şerif, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle 22-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi beşinci toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Başbakanlık kaynaklarından yapılan alınan bilgiye göre, dost ve kardeş ülke Pakistan'la yakın işbirliğinin en temel kurumsal yapılanmasını teşkil eden sözkonusu toplantı münasebetiyle, ikili ve bölgesel konuların yanısıra güncel uluslararası gelişmeleri de kapsayan, geniş yelpazede görüş alışverişinde bulunulacak, iki ülke arasında mevcut ahdi çerçeveyi daha da güçlendirecek yeni işbirliği anlaşmaları imzalanacak.

