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Pakistan Başbakanı Şerif TBMM'de
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Pakistan Başbakanı Şerif TBMM'de

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 15 Temmuz 2016'nın çok karanlık bir gece olduğunu ama o gece Türkiye'de sebat, kahramanlık, kararlılık ve fedakarlığın parlak örneklerini gördüklerini söyledi.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 15 Temmuz 2016'nın çok karanlık bir gece olduğunu ama o gece Türkiye'de sebat, kahramanlık, kararlılık ve fedakarlığın parlak örneklerini gördüklerini söyledi.
Ankara'da bulunan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte TBMM'yi ziyaret etti. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından karşılanan Şerif, Şeref Holü'nde 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgi aldı. Şerif, o gece hasar gören yere de çiçek bıraktı. Aydın, Başbakan Şerif'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sayın Başbakan'a sizlerin huzurunda bombalanan yerleri gösterdik ve aynı zamanda o gece ülkemizin yaşadıklarını kısaca anlattık. Şunu belirtmek isterim ki Pakistan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk anlarından itibaren en üst düzeyde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu, halkının, Meclisin yanında olduğunu net bir duruş ortaya koyarak göstermiştir. Gerek Pakistan Sayın Cumhurbaşkanı, gerek Pakistan Meclisi ve gerekse Pakistan çok değerli Başbakanı tarafından bu defaten teyit edildi. Darbeye karşı demokrasinin yanında durduğunu, 15 Temmuz FETÖ hain teröristlerine karşı Türkiye'nin yanında, Türk halkının yanında olduklarını defaten ifade etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"KAHRAMANCA BİR DAVRANIŞ"
Şerif ise, 15 Temmuz darbe girişiminin izlerini görmenin kendilerini etkilediğini söyleyerek, "O gece dahi Sayın Kahraman'ın çağrısıyla burada saldırılar devam ederken oturum gerçekleşmiş. Hem Meclis Başkanı'nın hem de oturuma katılan milletvekillerinin bu zor durumda bile gösterdikleri cesaret ve sebat takdire şayan. Burası gazi Meclis ve o gece yapılan kahramanca bir davranış" ifadelerini kullandı. Şerif şunları kaydetti:
"Gerçekten 15 Temmuz 2016 çok karanlık bir gece ama o karanlık gecede çok parlak örnek görmüş olduk. Sebat, kahramanlık, kararlılık ve fedakarlığın parlak örneklerini görmüş olduk. 248 kişi hayatını kaybetti, şehit oldu. O gece darbe girişimi karşısında Türk vatandaşlarının, halkının direnişi sayesinde elde edilen sonuç gerçekten etkileyici. Hem halkımız hem Pakistan hükümeti adına Türk kardeşlerimizin o günden bu yana olduğu gibi yine yanındayız ve yanında olacağız. "
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

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