29.12.2016 22:19 Pablo Laso: 'Galibiyetten dolayı mutluyum'

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, 'Euroleague'de dış sahada kazanılan maçların zor olacağının farkındayım' dedi. Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Euroleague'de dış sahada kazanılan maçların zor olacağının farkındayım" dedi.



Real Madrid, THY Euroelague'in 15. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i 80-78'lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü Efes, Euroleague'in en atletik takımı. Dış sahada oynadığımızı biliyorduk. 3 teknik, 3 sportmenlik ve 3 hücum faul aldık. Koçlar, hakemler konuştuğu zaman saçma oluyor. Çünkü anlamalıyız ki hakemlerin görevi zor. Maçın videosunu izledikten sonra konuşmalıyız. Hafta boyunca yaşadığımız sorunları çözdük. Birçok sorun yaşadık. Bazı oyuncuları hasta ve sakattı. Bugün oyuncularımın ortaya koydukları efordan dolayı gururluyum. Galibiyetten dolayı çok mutluyum Euroleague'de dış sahada kazanılan maçların zor olacağının farkındayım" şeklinde konuştu.

