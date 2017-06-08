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'Özlemini çektiğimiz Trabzonspor'a daha yakınız'
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'Özlemini çektiğimiz Trabzonspor'a daha yakınız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, özlemini çektikleri Trabzonspor'a yakın olduklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, özlemini çektikleri Trabzonspor'a yakın olduklarını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon içerisinde iki farklı Trabzonspor'u yaşadıklarını vurguladı. Bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında Yanal, bir birinden gerek karakter, gerek mücadele, gerekse takımdaşlık anlamında birbirinden iki farklı Trabzonspor'un sahada yer aldığını belirterek, "İstediğimiz, özlemini çektiğimiz Trabzonspor'a şu an bulunduğumuz durum itibariyle çok daha yakanız. Bizler aslında bunun neden böyle olduğunu, bu sürecin gerekçelerini birçok kez alt alta sıraladık. Başkanımız Muharrem Usta tarafından da defalarca dile getirildi. Anlaşılamadığımız durumlar oldu kimi zaman ama sonunda geldiğimiz nokta Trabzonspor'un hedeflerine yakışır, oynayacağı hedeflerde güven verecek bir pozisyondur" diye konuştu.
Trabzonspor'un şu an geldiği noktada Başkan Muharrem Usta ile yönetim kurulunun aslan payını hak ettiğini vurgulayan Yanal, "Bizler onların duruşu ve tutumundan doğan gücü ve otoriteyi kullanıyor, görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"ENERJİMİZİ UZUN SÜRE SÜRDÜREBİLECEK TRABZONSPOR İÇİN HARCIYORUZ"
İnsan kalitesi yüksek değerli bir oyuncu grubuyla çalıştıklarını belirten Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkelerinin milli takımlarında oynayan ve gelecekte milli takım seviyesine yükselecek oyuncularımız var. Yeni stadyumumuz sadece takıma değil şehrimize hatta bölgemize katkılarının olacağını düşünmekteyim. Oynadığımız maçlar maç olmaktan başka boyutlar kazandığını , şehrimizin ekonomisine ve sosyal hayatına dinamizmi ve kalite getirdiğini, Trabzonspor'un sonuçlar anlamında bundan kazanımlar elde edeceğini gördük. Enerjimizi zirveye ve tüm hedeflere oynayabilecek ve bunu uzun süre sürdürebilecek Trabzonspor için harcıyoruz. Trabzonspor, zorluklarla takım olma mücadelesiyle geçen bu sezon sonrasında yönetimi, camiası, taraftarı ve medyası ile bir olup hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

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