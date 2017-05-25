Özlem Özdil'den türkü ziyafeti

Türk Halk Müziği sanatçısı Özlem Özdil, 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin 4. gününde Silifkelilere unutamayacakları bir konser verdi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Özlem Özdil, 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin 4. gününde Silifkelilere unutamayacakları bir konser verdi.

Kendine özel sesi ve şelpe tekniğini en iyi icra eden bağlama sanatçılarından biri olan Özlem Özdil, Göksu Parkı Festival alanında hayranlarına unutmayacakları bir dinleti sundu. Gece geç saatlere kadar sergilediği performansıyla, sevenlerine hoşça vakit yaşatan Özdil, Silifkelilere unutulmaz bir türkü gecesi yaşattı. Özdil'in türkülerine zaman zaman hayranları da eşlik ederek, hep bir ağızdan söylediler.

Müzik ve folklor etkinlikleri kapsamında Silifke'de konser vermekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Özlem Özdil, "Özellikle bu muhteşem seyirciyle beni buluşturan değerli Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Turgut ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Silifke gerçekten yaşamaya değer, cennetten bir ilçe. Havası, kokusu, yeşilliği ve denizi ile muhteşem bir kent. Böyle bir ortamda konser vermek beni ayrıca keyiflendirdi. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kafes ise "Alanı dolduran binlerce vatandaşlarımıza ve siz değerli Özlem Özdil'e bu güzel konser için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ünlü sanatçıya günün anısına Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kafes tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

(Murat Şengi/İHA)