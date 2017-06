Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'Burada uzun yıllar futbol oynamış biri için teknik direktörlük yapmak zirvedir. Özlediğim yer burası' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Burada uzun yıllar futbol oynamış biri için teknik direktörlük yapmak zirvedir. Özlediğim yer burası" dedi.

Sarı-lacivertli takımda yeniden teknik direktörlüğe getirilen Aykut Kocaman, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hedefler hakkında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Hedef, ilk ülke içerisindeki zirve bence, ardına da Avrupa'daki yukarı seviyelere gitmek yarım kalan işlerin özetiydi. En az 1 veya 2 oyuncu ile temaslar var ve olacaktır onlarda. Merkez forvete 1 takviye yapmak zorundayız. Gayretli ve çaba gösteren bir takım olacağız. Burada uzun yıllar futbol oynamış biri için teknik direktörlük yapmak zirvedir. Özlediğim yer burası. Bazı oyuncular nerede olduğunun farkında değiller gibi gözüküyor. Dirar soru işareti şu anda. Lens de Sow da bizim oyuncumuz değil. Olmayan oyuncularla alakalı konuşmanın manası yok" diye konuştu.



YARIM KALAN HAYALLER

"Futbol takımının çok daha yukarıda olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek soru-cevap bölümünde geçmişte yapmış olduğu, "Fenerbahçe'de yapacak yarım kalan işlerim var" sorusuna cevap vererek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, "Esas itibariyle bıraktığım an itibariyle de oraya doğru gidiyorduk. Bir takım hayallerden dolayı yolculuğu bırakmak zorunda kaldım. Tekrar oraya doğru gideceğiz. Yetenekli oyuncularıyla ve bütün bunları takım olgusu içerisinde, ilk ülke içerisindeki zirve bence, ardına da Avrupa'daki yukarı seviyelere gitmek yarım kalan işlerin özetiydi" şeklinde konuştu.



EN BÜYÜK TRANSFER?

Elinde son derece değerli oyuncular olduğunu ifade eden Kocaman, "Var olan oyuncu grubunun öz güvenini yükseltmek en önemli değer şu anda. Bunu yaparsak en büyük transfer o olacak. Sadece tek taraflı olmuyor. Oyuncu grubunun oraya doğru gitmek istemesi de önemli. Eksikleri gidermeye yönelik oyuncuları kadroya katmaya çalışacağız. Şu anda 3 oyuncu ile anlaşma yaptık. En az 1 veya 2 oyuncu ile temaslar var ve olacaktır onlarda. Merkez forvete 1 takviye yapmak zorundayız. En zor transferlerden biri de merkez forvettir. Kaleci ile ilgili de çalışmalar sürüyor. Volkan ile yarışacak kaleci arayışımız sürüyor" açıklamalarında bulundu.

Takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili soruya deneyimli çalıştırıcı, "Gönderme ile ilgili tarafı kolay değil. Kimlerle devam edeceğimizi paylaşacağız. Ama önce oyuncuları görmek lazım. Sonra karar veririz. Kadroda olan oyuncular zaten belli isimler. Ben yapabileceklerimle ilgili yüzde yüz her şeyimizle sabahtan akşama kadar Fenerbahçe nasıl bir adım daha ileri gider bunu yapmaya çalışacağız. Gayretli ve çaba gösteren bir takım olacağız. Bütün oyuncular bunu bir şekilde yapacaklar" dedi.



FENERBAHÇE'DE EN ÇOK NEYİ ÖZLEDİ?

"Fenerbahçe'de en çok neyi özlediniz" sorusuna Aykut Kocaman, şöyle cevap verdi:

"Fenerbahçe'de hiçbir şeyi birbirinden ayırmaya gerek yok. Burada uzun yıllar futbol oynamış biri için teknik direktörlük yapmak zirvedir. Özlediğim yer burası. Bir şeyleri ayırmanın anlamı yok. Her şey olumlu değil ama başka bir şey. Bunlarla baş etmeye değecek şey Fenerbahçe'de olmak. Futbol piyasasında bir yerim var bunu görüyorum ben. İnsanlar nezdinde çok kabul görüyorum. Saygı duyuyorum, saygı görüyorum. Bunun çok daha ötesini bana sağlayan yer Fenerbahçe'dir. Burada olmak en önemli onur."



"BAZI OYUNCULAR NEREDE OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLLER"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın oynayacağı oyun sitili hakkında sorulan soruya ise, "Eğer büyük takım olmak istiyorsanız defansif oyunla ofansif oyunu sıkıştırmalısınız. Ofansif oyunla da defansif oyunu sıkıştırmalısınız. Sadece ofansif oyunda bir şeyler yapma şansımız yok. Önce bu parantezi kapatalım. Ne kadar yetenekli oyuncuları bir araya getirirseniz getirin fiziksel yeterlilik yoksa bir şey yapamazsınız. Önce fiziksel kaliteyi artırmak zorundayız. Zihinsel kaliteyi de katmalıyız. Başka şekilde düzeltme şansımız yok. Birde biraz bazı oyuncular nerede olduğunun farkında değiller gibi gözüküyor. Bunu anlatırken de doğru olduğunu anlatarak yaşayacağız. Biz böyle yaşadıkça onlar da böyle yaşayacaklardır. Fenerbahçe bence en iyi bireysel yeteneklere sahip grup. Bugünün futbolun da en önemli şeylerden bir tanesi ne kadar koşarsanız koşun doğru pozisyon alamıyorsanız hırpalarsınız kendinizi. Buraları çok çalışmalıyız" değerlendirmesini yaptı.



"LENS VE SOW, BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL"

Transferler hakkında da bilgi veren Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birkaç ay içinde birkaç tane daha çok yönlü oyuncuya ihtiyaç var. Ekici'de Valbuena'da pozisyonları belli olan isimler. Çok fazla oynayacak durum yok orada. Dirar ile ilgi ise önde ya da arkada olacağı ile ilgili olacak. Dirar soru işareti şu anda. Lens de Sow da bizim oyuncumuz değil. Olmayan oyuncularla alakalı konuşmanın manası yok."

(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın /İHA)