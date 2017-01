Özköylü zaman istedi

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 'Devre arasında 10 oyuncu geldi. Bu kadar büyük bir değişim gösteren takımın kısa sürede her şeyi halletmesi beklenemez' dedi.

Teknik Direktör Osman Özköylü, Samsun'da devam ettikleri Adana Demirspor maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'un seyirci cezasını iyi kullanmak istediklerini belirten Osman Özköylü, "Adana Demirspor maçının seyircisiz olması bizim için bir avantaj. Çünkü Adana Demirspor taraftarı çok etkili bir taraftar. Takımlarını ciddi anlamda motive ediyorlar. Taraftarlı olması maçı daha keyifli yapıyorlar ama böyle bir ceza almışlar, o şekilde oynayacağız. Bunu kendi adımıza doğru bir şekilde kullanmak istiyoruz. Adana Demirspor takımı da şu dönemde sıkıntı yaşıyorlar. Transfer tahtalarının açılıp açılmadığı daha belli değil. Giden oyuncuları var. Takıma şu anda oyuncu katamadılar ama kaliteli oyunculardan kurulan bir takımları var. Onların da kazanmaya ihtiyacı var. Bizim herkesten daha fazla kazanmaya ihtiyacımız var. Yeni gelen oyuncularımızla beraber yeni bir havayla bu maça çıkacağız. İnşallah bunu pozitif bir şekilde değerlendirip güzel bir sonuç alıp oradan haftalardır özlediğimiz iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.



"BÜYÜK BİR DEĞİŞİM GÖSTEREN TAKIMIN KISA SÜREDE HER ŞEYİ HALLETMESİ BEKLENEMEZ"

Büyük bir değişim yaşadıklarının altını çizen Özköylü, "Bu dönem bizim için kolay değil. Devre arasında 10 oyuncu geldi. Bu kadar büyük bir değişim gösteren takımın kısa sürede her şeyi halletmesi beklenemez. Herkes şu yanılgıya düşüyor: '10 oyuncu geldi. Bundan sonra her şey çok süper olacak.' Öyle bir şey olmasını tabii ki de istiyoruz. İnşallah olur. İşimizin zor kısımlarından bir tanesi transferi açmaktı. Şimdi 2. kısımdayız. Transferleri yaptık ama onların takıma uyumu, fiziksel gelişim göstermesi çok önemli. Çünkü neredeyse 1 aydır maç yapmayan, antrenman yapmayan oyuncular geldi. Onların belli eksiklikleri var. Zaten hepsini kullanamıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki birkaç haftaya çok ihtiyacımız var. Oynayacağımız 2 maçın ardından gelecek milli takım arasındaki süreç bizim için çok iyi olacak. Uyum sürecini atlatmaya çalışacağız. Yeni gelen oyuncular birbirlerini yeni yeni tanıyor. Biz de onları yeni tanıyoruz. En azından bu süreçte alternatif oyuncu sayımız fazlalaştığı için kendimizi biraz daha mutlu hissediyoruz" şeklinde konuştu.



ANTRENMANDAN NOTLAR

Kırmızı-beyazlılar pazartesi günü karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde düz koşu ve istasyon ile başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Özköylü daha sonrasında takımı 2'ye ayırarak 2 ayrı kaleye şut çalışması yaptırdı. İlk 15 dakikası basına açık olan idman daha sonrasında çift kale maçla devam etti.