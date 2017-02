02.02.2017 19:06 Özköylü: 'Son 3 sırada olmayalım yeter'

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 'Son 3 sıradaki takımdan biri olmayalım da neresi olursa olsun' dedi. Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Son 3 sıradaki takımdan biri olmayalım da neresi olursa olsun" dedi.

Ligde 8 maç sonra kazanan Samsunpor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sahasının karla kaplı olması nedeniyle kapalı suni çim sahada yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma istasyon ve taktik çalışması ile sonlandırıldı. Teknik Direktör Özköylü antrenman sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.



SAMSUNSPOR ANTALYA'YA KAMPA GİDİYOR

Takımın Antalya'da kampa gireceğini söyleyen Osman Özköylü, "Hava şartlarından dolayı 2 gündür kapalı sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Sivasspor hazırlıklarına kapalı halı sahada devam ettik. Buradaki hava şartları ve sahayı temizleyemediğimizden dolayı mecburen bir 3 günlük Antalya seyahatimiz olacak. Orada daha önce Samsun'da oynamayı planladığımız Giresunspor ile hazırlık maç oynayacağız. Yarın gideceğiz. 2 gün antrenman yapıp, 3. gün maçımızı yapıp pazartesi günü Samsun'a döneceğiz. Ondan sonraki hazırlıklarımıza kendi sahamızda devam edeceğiz" diye konuştu.



"KISA SÜREDE ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAFE KAT ETTİK"

Takım uyumunu çok kısa sürede yakaladıklarının altını çizen Özköylü, "Bu takımın bir galibiyete ihtiyacı var diyorduk. Yeni bir takım oluşturmamızın belli bir dezavantajları vardı. Bunu ancak iyi bir galibiyet ve güzel bir oyunla açabilirdik. Malatya maçı bu anlamda bize çok getirisi olan bir maç oldu. Sahadaki oyun, mücadele, skor ve alınan 3 puan bizi morallendirdi. İleriye daha güvenle ve umutla bakıyoruz. Her geçen günün bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu takımın gelişimi her geçen gün üzerine koyarak düzelecek. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bu kısa sürede çok önemli bir mesafe kat ettik. Kısa sürede gerçekten bir takım gibi oynayabileceğimizi gösterdik. Birçok takımın çok uzun sürede gösteremediği bazı şeyleri biz çok kısa sürede hallettik. Bunda oyuncuların isteği çok önemliydi. Hala eksiklerimiz var. Geliştirmemiz gereken yerlerimiz var" şeklinde konuştu.



"SON 3 SIRADAKİ TAKIMLARDAN BİRİ OLMAYALIM DA NE OLURSA OLSUN"

Ligi küme düşen takımların arasında bitirmek istemediklerini vurgulayan Özköylü, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Sadece bir maç kazandık. Bunu unutmamak lazım. Bir anda her şeyi bitirmedik. Hala ligin sondan ikinci takımız. Bizim daha çok galibiyetlere ihtiyacımız var. Böyle oyun, skor ve mücadelelere daha çok ihtiyacımız var. Bunları ileri ki maçlarda yapabileceğimizi gösterdik. Bu bizim adımıza sevindirici. Önümüzdeki zorlu süreçten istediğimiz sonuçları alarak bir an önce alt sıralardan kurtulup yukarılara doğru çıkmak istiyoruz. Makas artık daralıyor. Ligin süresi kısalıyor. Puan kaybetmek gibi kötü durumları yaşamak istemiyoruz. Ben hiçbir zaman Play-off diye bir şey söylemedim. Güngörenspor'un yaptığı çıkış, onları bir anda Play-off potasına getirdi. Ama bunun devamlılığı önemlidir. Bizim öncelikli hedefimiz alt sıralardan kurtulmak. Bu sene ligi, sorunsuz, problemsiz, rahat bir yerde tamamlamak istiyoruz. Bu neresi olabilir? Son 3 sıradaki takımdan biri olmayalım da neresi olursa olsun. Bizim tek düşüncemiz bu."

Samsunspor yarın hava yolu ile Antalya'ya hareket edecek ve Giresunspor ile hazırlık maçı oynayacak.

(Erdi Demür /İHA)