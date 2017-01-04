04.01.2017 17:43 Özkılıç: 'Ã‚şıklar milli kimliğimizin yaşayan efsaneleridir'

Erzurum Ã‚şıklar ve Şairler Derneği Başkanı Nurullah Özkılıç, 'Ã‚şıklar milli kimliğimizin yaşayan efsaneleridir' dedi. Erzurum Ã‚şıklar ve Şairler Derneği Başkanı Nurullah Özkılıç, "Ã‚şıklar milli kimliğimizin yaşayan efsaneleridir" dedi.



Erzurum Ã‚şıklar ve Şairler Derneği, kentte âşıklık geleneği yaşatmak için önemli projeleri hayata geçirecek. Erzurum Lisesi'nde düzenlenen etkinlikle milli kültürün en önemli parçası âşıklık geleneğini tüm yönleriyle anlattıklarını ifade eden Erzurum Ã‚şıklar ve Şairler Derneği Başkanı Özkılıç, "Başkomutanımızın başlattığı milli seferberlik ruhuyla halk ozanları ve şairler olarak Erzurum Lisesi'nde düzenlenen programla milli irade ve milli gücün bayraktar şehri Erzurum'da coşkulu bir gün yaşadık. İlimizde halk ozanlarıyla ilgili yoğun programlar yapacağız. Milli vatan davamızın temsilcileri, halk edebiyatçıları ve kültür elçileri olan halk ozanlarımız kültürümüzün, geleneğimizin en önemli mensuplarıdır. Bizler bu mensubiyet bilinciyle büyüklerimizin çizdiği Dadaş ufkuyla Şehri Mübarek'in kültürünü, örf, adet ve geleneğini gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

