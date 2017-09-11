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Özhaseki'den korkutan açıklama! 15 yıl içinde...
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Özhaseki'den korkutan açıklama! 15 yıl içinde...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da olması beklenen depremle ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. Özhaseki bunun için seferberlik ilan ettiklerini ve 15 yıl içinde deprem olacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin deprem kuşağı bir ülke olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda İstanbul'da olması beklenen depreme değindi.

Özhaseki, ''Şimdi hepimizi korkutan İstanbul için bir deprem gerçeği var. Bütün bilim adamları bunu söylüyor. Hocalarımızın büyük bir çoğunluğu 15 yıl içinde bu deprem olacak dediklerine göre bizim şimdi bunu seyretmemiz mi gerekiyor. İstanbul için 600 bin bağımsız birim riskli görünüyor'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Konya'da Meram Belediyesi tarafından Şükran Mahallesi'ne yapılan kentsel dönüşüm projesinin 'Miras' adlı programa katıldı. 'Geçmişi ihya ile geleceği inşa ' temalı programda Konya'nın 1000 yıllık tarihi 600 metrekare sahnede, 500 metrekare dev ekranda, 3D video mapping şovları, koreografik dans gösterileri, drama ve sahne sanatlarının buluştuğu görsel şölenle anlatıldı.

ÖZHASEKİ, KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ YANLIŞLIKLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir çok belediyenin kentsel dönüşüm yaparken yanlışlıklar yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

''Türkiye'nin bir çok yerinde kentsel dönüşüm denildiği zaman bir çok belediye başkanı arkadaşımız ne yazık ki, oradaki binaları yıkıp yenilemeyi, yenilerken kendi içerisinde yoğunluğu iki misli artırarak, yarısını müteahhide verip, yarısını da vatandaşa dağıtıp işin içinden pratik bir şekilde çıkmayı maharet sayıyorlar.

İşin garip tarafı o yıktıkları yerler bir gün yıkılabilecek yerler iken, kendi yaptıkları o çirkin yerler 50 yıl, 100 yıl bir daha yıkılamayacak.'' Özhaseki, ülkemize belediyecilik anlayışının batıya oranla 200- 300 yıl sonra geldiğini ancak batı ülkelerindeki binaların hala sağlam olduğunu vurguladı.

ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUNLAR

Bakan Özhaseki, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan binalara çıplak gözle bakıldığında bile o binaların hangi medeniyete ait olduğunun anlaşıldığını belirtti. Özhaseki, şunları söyledi:

''100 yıldır mimarlık fakültelerimiz var. Paramız var, pulumuz var, bilenlerimiz var. Mimarlarımız var. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Şu ortaya koyduğumuz mimarı tarz için ne medeniyeti diyecekler ki, olsa olsa arabesk medeniyeti diyebiliriz. Koca koca cam binalar, yanında gökdelenler, onun yanında bakıyorsunuz bir tamirhane, onun yanında öksüz kalmış gibi bir tarihi eser. Yan yana iç içe geçmiş vaziyette. işte bütün bunları ortaya koyacağımız şehircilik anlayışıyla dizayn edilmesi lazım.''

HEPİMİZİ KORKUTAN BİR DEPREM GERÇEĞİ VAR

İstanbul'da olması beklenen depreme değinen Bakan Özhaseki, ''Şimdi hepimizi korkutan İstanbul için bir deprem gerçeği var. Bütün bilim adamları bunu söylüyor. Ben bu konuda uzman değilim ama onların anlattıklarından şunu anlıyorum; Kuzey Anadolu fayı, 1939'da Erzincan'da başlamış, üç sene sonra Niksar'da, birkaç sene sonra Tosya'da, daha sonra Bolu'da Abant'ta, en son 1999'da Adapazarı'nda, Gölcük'te patladı. Şimdi Marmara açıklarında bu bir gün patlayacağına göre, bu süre hususunda da hocalarımızın büyük bir çoğunluğu önümüzdeki 15 yıl içinde bu deprem olacak dediklerine göre, bizim şimdi bunu seyretmemiz mi gerekiyor?

SEFERBERLİK İLAN ETTİK

Hiç tedbir almayalım mı? İşte bir gayret ve çaba içindeyiz. Onun için uğraşıyoruz. İstanbul için 600 bin bağımsız birim riskli görünüyor. Bütün bu gerçekleri bilerek, tedbir aldık, altyapısını hazırladık, sıkıntıları biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza sunumlar yaptık.

Kentsel dönüşüm hususun da karşılaşabileceğimiz zorlukları anlattık. Onlara çözüm noktası konusunda elimizden ne geliyorsa onu yapmamız konusunda bu seferberliği ilan etmemiz gerektiğini söyledik ve seferberliği ilan ettik'' ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA BAĞLI TESİSLERİ SATIŞA ÇIKARDIK

Seferberliği ilan ettikten sonra ilk olarak bakanlığına bağlı sosyal tesisleri satılığa çıkarmaya başladıklarını anlatan Özhaseki, ''Bizim İller Bankamızın 21 yerde sosyal tesisi var. Bütçe oluşturmak için hepsini satılığa çıkardık. O sosyal tesisler bir gün yapılır, insanlar başka yerlerde de yemek yiyebilirler. Ama bizim sosyal tesislerimizden elde edeceğimiz gelirden kentsel dönüşüm yapacak belediyemize sıfır faizle dağıttığımızda, bütün belediye başkanlarına sanki bir moral geliyor ve binlerce evin dönüşümünü yapacaklarını düşünüyorum.

Fedakarlığa kendimizden başlıyoruz. İller bankasındaki bütün karı bu fona aktarıyorum ben. İller bankasında hibe fonların hepsini bu fona ayırıyorum. Yurt dışında ve içinde yaptığı işlerden kazandıkları paraların hepsini bu fona ayırıyorum. Ayrıca yurt dışından kullanacağımız bazı uzun vadeli kredileri de bu fona ayıracağız'' dedi.
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