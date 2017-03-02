Özgür Suriye Ordusu 7 YPG'li teröristi öldürdü

Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ın doğu kısmında YPG'nin yönetimindeki 'Demokratik Suriye Güçleri' ile girdiği çatışmada, El Muhit ve El Guta köylerinde 7 teröristi öldürdü, 2 rejim askerini de esir aldı.

Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ın doğu kısmında YPG'nin yönetimindeki "Demokratik Suriye Güçleri" ile girdiği çatışmada, El Muhit ve El Guta köylerinde 7 teröristi öldürdü, 2 rejim askerini de esir aldı.

Özgür Suriye Ordusu El Bab'ın kalan kısmını DEAŞ'ten almak için ilerlemeye devam ederken, Suriye rejim güçlerinin araya girmesi sebebiyle ÖSO Suriye rejim güçleri ile çatışmaya girdi. Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu, YPG yönetimindeki "Suriye Demokratik Güçleri" ile girdiği çatışmadan sonra El Bab'ın doğu kısmında, Tel Turin, ve Gara köylerini de ele geçirdiğini duyurdu.

El Muhit ve El Guta köylerinde 7 terörist öldürülürken, 2 rejim askeri de esir alındı.

