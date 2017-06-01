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Özgür Özel Adli Tıp'ta konuştu
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Özgür Özel Adli Tıp'ta konuştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 6 şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Hepimizin başı sağ olsun' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 6 şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 13 şehitten 6'sı Ankara Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi. CHP Grup Başkanvekili Özel, Adli Tıp Kurumunu ziyaret etmesinin ardından son durumu basın mensuplarıyla paylaştı. Dün yaşanan helikopter faciasından sonra 13 tane şehit olduğunu ve 7 tanesinin bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandığını belirten Özel, "6 tanesinin kimlikleri tespit edilemediği için buraya geldi şehitlerimiz. Şimdi içeride işlemler devam ediyor. Ben kurum başkanlığıyla görüştüm. Bize verilen bilgi şu şekilde; içeride bir otopsi işleminin yapılmayacağı, otopsilerinin ve ölüm sebeplerinin olay mahalinde ve buraya sevkten önce gerçekleştiği, ancak kimliklerin birbirinden ayrılamayacak durumda olduğu, bu sebepten doku örneklerinin alınacağı ve kimlik tespit işlemi için burada olunduğu, daha sonra memleketlerine yollanmak üzere Silahlı Kuvvetlere şehitlerimizin naaşının teslim edileceğini söylediler" ifadelerini kullandı. Özel, konuşmasına şöyle devam etti:
"Doku örneği sonuç verirse bu en erken 8 saat sürüyor. Çünkü bir çalışmanın yapılacağı cihazın çalışma süresi 8 saat. Ancak doku örneğinin sonuç veremeyeceği durumda kemik örneği alınıyor. Onun da tam 24 saat sürdüğünü söylediler. Şu andan itibaren en az 8, en fazla da 24 saatlik bir bekleyiş olacak. Bu her bir şehit için farklı farklı olabilir. Kimlik tespiti tamamlanan şehitlerin eğer daha sonraki işlemlerle ilgili burada durmasına gerek yoksa onların ailelerine ve Silahlı Kuvvetlere teslim edilebileceğini söylediler. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerimiz var. Biz CHP olarak aldığımız bilgileri bölgedeki milletvekillerimiz kanalıyla orada merakla bekleyen ailelere iletiyoruz. Burada birinci dereceden yakın görmedik, sürenin 24 saati bulabileceği için buraya doğru gelen ailelerin olduğunu söylediler."

"YAKINLARDAN İKİ AİLEDEN KAN ÖRNEĞİNİN ALINDIĞINI SÖYLEDİLER"
'Ailelerden doku örneği mi alınacak mı?' sorusu üzerine Özel, "Şu anda birkaç birinci derece akraba buraya çağrılmış, kan örneği alınıyor karşılaştırma yapılabilmesi için. O alınan kan örnekleriyle şehitlerden alınan kan örneklerinin uygun cihazlarda işleme tabi tutulacağı, bunun en kısa 8, en fazla 24 saat süreceği söylendi. Şu an 6 kişi var içeride. Yakınlardan iki aileden kan örneğinin alındığını söylediler. Birinci derece yakın olduğu için onların gelip gittiğini söylediler. İçeride Silahlı Kuvvetlerden temsilciler var, ailelerden kimseyi görmedim" dedi.

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