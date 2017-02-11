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Özgecan Aslan mezarı başında anıldı
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Özgecan Aslan mezarı başında anıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.
Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015 tarihinde, Tarsus ilçesindeki okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice katledildi. Kızlarının Mersin'deki evine dönmemesi üzerine polise başvuran Aslan ailesi, iki gün sonra aldıkları haberle yıkıldı. Özgecan'ın cesedi, 13 Şubat 2015 tarihinde Tarsus-Ankara karayolu Çamalan köyündeki Cin Deresi'nde yanmış halde bulundu. Evine dönmek için bindiği minibüste hunharca katledilen 19 yayındaki Özgecan'ın davası, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya mal oldu. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi haline gelen Özgecan, tüm kadın örgütlerini harekete geçirirken, katilleri olan 3 sanığa verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla da benzer davalarda emsal oldu.

ÖLÜMÜNÜN 2. YILINDA DA MEZARI BAŞINDA ANILDI
Özgecan Aslan, katledilişinin 2. yıl dönümünde de mezarı başında anıldı. Kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Aslan ailesi, dua edip, gözyaşı döktü. Çocukları Beste, Barış Ali ve akrabalarıyla birlikte Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret eden baba Mehmet ve anne Songül Aslan, melek figürlü kabri başında el açıp kızları için dua ettiler. Aslan ailesi ve akrabaları dışında da birçok kişi Özgecan'ın mezarını ziyaret ederek, dualar edip, mezarı üzerine çiçekler bıraktı.

ANNE SONGÜL ASLAN: "BU ACI ÖLENE KADAR BİTMEZ"
Kızlarının mezarını ziyaret ettikten sonra konuşan Anne Songül Aslan, acılarının çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Hiç bitmeyecek, ölene kadar bu acı bitmez. Bütün dünyaya sesleniyorum. Lütfen anne ve babalar, çok iyi eğitimden geçsinler. Böyle bir şiddete kimsenin çocuğu maruz kalmasın. Bu şiddet artık son bulsun. Hiçbir anne ve babanın yüreği yanmasın. Özgemin hiçbir suçu yoktu. Çok masumdu o. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor bir acı. 2 yıldır değişen bir şey yok, aynı. Hep ağlıyorum, hep üzülüyorum. Değişen hiçbir şey yok. Ölene kadar da bu acı bitmeyecek bunu biliyorum. Çok zor bir şey" diye konuştu.
(Koray Ünlü / İHA)
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