Milli Güreş Takımı Antrenörü Salih Bora, 'Dünya Şampiyonasındaki hedefimiz madalyalar kazanmak. Özellikle de altın madalya kazanmak' dedi.

Milli Güreş Takımı Antrenörü Salih Bora, "Dünya Şampiyonasındaki hedefimiz madalyalar kazanmak. Özellikle de altın madalya kazanmak" dedi.

A Milli Güreş Takımı Ağustos ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampla başladı. A Milli Güreş Takımı antrenörü Salih Bora, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Bora, "Bizim Ağustos ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlık için açtığımız ilk kampımız. Bundan sonra iki kampımız daha var. Bu kampta genelde fizik ve kondisyon üzerine çalışmalar yapıyoruz" dedi.



"GECE PERFORMANS ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

A Milli Güreş Takımı antrenörü Salih Bora, ramazan ayı dolayısıyla antrenmanlarını gece yaptıklarını ifade ederek, "Özellikle ramazan ayı olması dolayısıyla gündüz akşamüstü yaptığımız antrenmanlarımızda kuvvet çalışmaları yapıyoruz. Gece 12'de yaptığımız antrenmanlarımızda da daha çok performans gerektiren çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu kampımız 22 Haziran'a kadar sürecek. Daha sonra Temmuz ayının başında ikinci kampımız ve Ağustos ayında da son kampımızı yaparak Dünya Şampiyonası'na hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.



Dünya Şampiyonası'ndaki hedeflerinin her zaman olduğu gibi madalyalar kazanmak olduğunu söyleyen Bora, özellikle altın madalya kazanmak istediklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim sporumuzda partner ne kadar iyi olursa güreşecek olan sporcu da o kadar iyi oluyor. Birbirine yakın birçok alan her sıklette var. Bunlar birbirlerinle çalışarak en iyi durumda olanı Dünya Şampiyonası'nda güreştirmeyi düşünüyoruz."

Deneyimli antrenör, A Milli Güreş Takımı'nda şu anda sakatlığı bulunan oyuncu olmadığını belirterek, Dünya Şampiyonası'nda güreşecek sporcuların Temmuz ayında yapılacak olan kamptan sonra belli olacağını ifade etti.

(Bora Akyol - Uygar Aydın / İHA)