Özel yurtlarda öğrenciler artık ücretsiz konaklayamayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, yeni yönetmeliğe yurt açmak için en az 40 kontenjan şartı koyulduğunu ve özel yurtlarda öğrencilerin ücretsiz konaklayamayacağını açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, yeni yönetmeliğe yurt açmak için en az 40 kontenjan şartı koyulduğunu ve özel yurtlarda öğrencilerin ücretsiz konaklayamayacağını açıkladı.

Sarı'nın başkanlığında TBMM Milletvekilleri İsmail Tamer, Leyla Şahin Usta, Ayhan Gider, Tamer Dağlı, Hatice Dudu Özkal, Deniz Depboylu, Muhammet Rıza, Osman Mesten, Gaye Usluer, Fevzi Şanverdi, Hüda Kaya, Gülay Yedekçi, Mustafa Ali Balbay ve Kerem Ali Sürekli'den oluşan Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu, yurtta 12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ ilçesinde 2 gün boyunca incelemelerde bulundu. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştükten sonra bürokratlarla görüşmelerde bulunan komisyon üyeleri, kentteki bir otelde toplantı yaptı. Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Başkanı Fatma Güldemet Sarı, yangının çıkış nedeni, oluş biçimi, zamanında yeterli müdahalenin yapılıp yapılmadığı konusunda ilgililerden bilgiler aldıklarını ve aynı zamanda yurdun denetimleri ve olayın çıkmasına neden olan eksikliklerle öğrencilerin yurda yerleştirilme süreci ve öğrencilerin yurtta barınma koşullarıyla ilgili çalışmaları dinlediklerini aktardı.

Aladağ'da yaptıkları müzakerelerin ardından yanan yurt binasının bulunduğu alan ve Aladağ'da bulunan biri özel iki yurdu da bizzat incelediklerini, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini de ziyaret ettiklerini anlatan Sarı, "Ailelerimiz, öncelikle yargılama süreci sonunda sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirttiler. Biz de bunları Ankara'ya döndüğümüzde yetkili mercilere aktaracağımızı, Aile Bakanlığımız ve Valiliğimiz aracılığıyla bugüne kadar destek yapıldığını ancak farklı ihtiyaçlarının da belirlenmesi için çalışma yapılmasını dile getireceğimizi söyledik. Vefat eden çocuklarımızın ailelerine başsağlığı, yaralı öğrencilerimizin ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi ifade ettik. Bugün de Adana Valiliğinden Aladağ'daki çocukların eğitim ve barınma imkanları ve yangın sonrasında ailelere yapılan psiko-sosyal destekler, yangın sonrası yapılan diğer çalışmalar ve yargılama sürecinde gelinen son durum hakkında bilgiler aldık" ifadelerini kullandı. Sarı, şöyle devam etti:

"Özel yurtların kurulması ve denetlenmesiyle ilgili yeni yönetmeliğimiz yayınlandı ancak Komisyonumuzun çalışmaları sırasında tespit edilen ve hala eksik görülen unsurlar varsa bunlara komisyon raporumuzda yer vereceğiz. 'Benim sorumluluğum, yetkim yok' gerekçesinin altına sığınmadan. Tüm yetkililerin, çocukların güvenliğinden emin oluncaya kadar gerekli çalışmaları yapmaları gerektiğini de ifade ettik. Bundan sonra ne eğitim ve barınma mekanlarında ne de evlerimizde, yaşadığımız herhangi bir yerde acı tecrübeleri yaşamamak için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması da gereklidir. Yangınlar çok kısa sürede yayıldığından kısa sürede ve etkili müdahale etmek gerektiğinden en kısa sürede yangının itfaiyeye bildirilmesi gerektiğini öğrenmeliyiz. Bu konuda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç vardır. Ayrıca kamu veya özel sektör ayrımı yapmadan herkesin yangının zararları konusunda bilgi sahibi olması, yaşam alanlarının yangın güvenliğine uygun yapılması, yangın tatbikatlarının kağıt üstünde değil amacına ve usulüne uygun yapılması sağlanmalıdır. Ailelerin de barınma tercihlerini yaparken çocuklarının güvende olacağından emin olmaları, yurtlarda gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığına ilişkin daha bilinçli bir yaklaşım sergilemelerinde de fayda vardır. Gördükleri eksikleri yetkilerle paylaşmaları bunlara müdahale edilmesini de hızlandıracaktır."

Milli Eğitim Bakanlığının özel yurtlara ilişkin yayımladığı yeni yönetmelik hakkında bilgiler de aktaran Sarı, "Ücretsiz özel yurt hizmeti verilmesi yeni yönetmelikle yasaklandığından ailelerin bundan sonra daha sağlıklı tercihler yapması da sağlanmış olacaktır" dedi. Sarı, yeni yönetmelikten önemli bazı düzenlemeleri de şöyle açıkladı:

"1. Kurum açma izinleri Milli Eğitim Bakanlığınca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları belediyeler tarafından düzenlenmekte iken; Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenerek çift başlılık ortadan kalkmıştır.

2. Yurt açacak kurucu ve kurucu temsilcilerinde eğitim şartı aranmazken lisans mezunu olma şartı getirildi. Bunun yanında yurt müdürü olacaklara da Bakanlık tarafından verilecek olan 120 saatlik eğitim programıyla sertifika alma zorunluluğu getirildi. Rehber öğretmen görevlendirilmesi şartı getirildi.

3. E-yurt modülü ile öğrenci girişleri yapılarak artık bundan sonra Bakanlık orada kalan öğrencilerin ve yurt personelinin bilgilerine elektronik ortamda rahatlıkla ulaşabilecek. Hatta devam/devamsızlık oranlarını da görebilecek.

4. Yeni Yönetmelikle kız/erkek karma yurt açılması, öğrencilerin özel yurtlarda ücretsiz kalmaları da kaldırılmıştır.

5. Özel yurtlar artık barınma hizmeti amacı dışında kullanılamayacaktır.

6. Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında, itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlara yurt yönetimince kontrol ettirilme şartı getirilmiştir.

7. İç ve dış duvarlar ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılamaz hükmü getirilmiştir.

8. Eski yönetmelikte yangın çıkış kapısında şartlar aranmazken, bundan sonra yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılması şart koşulmuştur. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenemeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır hükümleri getirilmiştir.

9. Eskiden evden bozma küçük binalara yurt kullanımı için izin veriliyordu. Şimdi yurt açmak için en az 40 kontenjan şartı vardır. Bu uygulama kurumsallaşma adına önemli bir adım olacaktır.

10. Kurucu, kurucu temsilcisi ve personele ek olarak kurucu tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyelerinden de sabıka kaydı istenmektedir. "

Fatma Güldemet Sarı, Aladağ'da barınma sorununa çözüm olması için afetlere dayanıklı, 250 kişilik yurt yapımı için 5 milyon 428 bin TL hibe olarak finansman tahsisi yapıldığını ve inşaatın devam ettiğini kaydetti."

(Nuri Pir/İHA)