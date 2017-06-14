Özel tekne tur teknesiyle çarpıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, turist kafilesini taşıyan tur teknesi ile özel tekne çarpıştı. Batan özel teknenin içinde bulunan Danimarka uyruklu 1'i çocuk 4 kişi, sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, turist kafilesini taşıyan tur teknesi ile özel tekne çarpıştı. Batan özel teknenin içinde bulunan Danimarka uyruklu 1'i çocuk 4 kişi, sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Alanya Kalesi'nin 50 metre açıklarındaki mavi sularda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde turistlerin bulunduğu günübirlik tur teknesi, Alanya Kalesi açıklarına geldiği sırada özel bir tekneyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle alabora olan özel tekne batmaya başladı. Kazayı gören diğer tekneciler durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine yaklaşık 5 dakika içerisinde olay yerine gelen ekipler, Danimarka uyruklu 1'i çocuk 4 kişiyi kurtararak, sahil güvenlik botuna aldı. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen turistler buradan ambulansla hastaneye götürüldü.

Danimarka uyruklu turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Erdal Anak /İHA)