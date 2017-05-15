Özel sektörün yurtdışı kredisi kısa ve uzun vadeli arttı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu Mart ayında 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 1,1 milyar dolar artarak 203,9 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu Mart ayında 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 1,1 milyar dolar artarak 203,9 milyar dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mart ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 1,1 milyar dolar artarak 203,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 819 milyon dolar artarak 15,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 576 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar dolar artışla 25,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 957 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 69 milyon dolar azalışla 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 631 milyon dolar artışla 10,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 308 milyon dolar artışla 2,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 921 milyon dolar azalarak 147,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 810 milyon dolar artarak 14,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'unun dolar, yüzde 33,1'inin euro, yüzde 4,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 51,9'unun dolar, yüzde 30,8'inin euro, yüzde 17,1'inin Türk lirası ve yüzde 0,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 203,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,0'ını finansal kuruluşların, yüzde 48,0'ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 17,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 65,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

