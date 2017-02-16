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Özel sektörün yurtdışı kısa vadeli borcu 2016'da azaldı
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Özel sektörün yurtdışı kısa vadeli borcu 2016'da azaldı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, 2016 yılında uzun vadeli kredi borcunun 8,3 milyar dolar arttı, kısa vadeli kredi borcu ise 6,1 milyar dolar azaldı.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, 2016 yılında uzun vadeli kredi borcunun 8,3 milyar dolar arttı, kısa vadeli kredi borcu ise 6,1 milyar dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2016 yılı Aralık ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 8,3 milyar dolar artarak 202,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 6,1 milyar dolar azalarak 14,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 803 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,1 milyar dolar artışla 24,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar artışla 4,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,6 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 4,5 milyar dolar azalışla 10,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 325 milyon dolar artışla 2,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 4,4 milyar dolar artarak 148,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar dolar azalarak 14,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 202,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,2'sinin dolar, yüzde 32,7'sinin euro, yüzde 4,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 14,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 47,9'unun dolar, yüzde 33,9'unun euro, yüzde 18,0'ının Türk lirası ve yüzde 0,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 202,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 47,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 14,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 15,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 65,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.
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