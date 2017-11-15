15.11.2017 10:47 Özel sektörün yurtdışı borcu arttı

Özel sektörün yurtdışı borcu eylül ayında artış gösterdi. Özel sektörün yurtdışı borcu eylül ayında artış gösterdi.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, eylül sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,6 milyar dolar artarak 214,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar dolar artarak 17,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,6 milyar dolar artarak 214,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar dolar artarak 17,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 228 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,4 milyar dolar artışla 29,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 876 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 150 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 6,2 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 522 milyon dolar artışla 6,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 768 milyon dolar artışla 11,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,2 milyar dolar artışla 3,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 398 milyon dolar artarak 148,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 214,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,3'ünün dolar, yüzde 34,6'sının euro, yüzde 4,3'ünün Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 17,0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 47,7'sinin dolar, yüzde 28,6'sının euro, yüzde 23,4'ünün Türk lirası ve yüzde 0,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 214,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,2'sinin finansal kuruluşların, yüzde 48,8'inin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 17,0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,2s'inin finansal kuruluşların, yüzde 20,8'inin ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.



