30.12.2016 10:47 Özel Sanko Okullarında kurtuluş bayramı kutlamaları

Özel Sanko Okulları, Gaziantep'in kurtuluşunun 95'inci yılını coşkulu bir törenle kutladı. Özel Sanko Okulları, Gaziantep'in kurtuluşunun 95'inci yılını coşkulu bir törenle kutladı.



Okul yöneticileri, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.



Özel Sanko Okulları Sanat Bölümü Zümre Başkanı Ozan Tekin, törende yaptığı konuşmada, "akla durgunluk veren bir mücadele" olarak tanımladığı Antep Savunmasının, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması sürecinde ve dünya savaş tarihinde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu söyledi.



Birlik ve dirlik olma duygusunun en önemli örneğinin 95 yıl önce bu topraklarda işbirlikçilere, düşmanlara karşı sergilediğinin görüldüğünü belirten Tekin, "Haksızlığa karşı Antep'in tepkisinin nasıl çığ gibi büyüdüğünü, nasıl birlik olduğunu, bu yüce milletin en zor zamanlarda dahi nasıl mücadele sergilediğini unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, İlkokul, ortaokul ve liseden 150 öğrenciden oluşan koro Gaziantep türkülerini seslendirdi. 70 enstrüman ve 30 sanatçıdan oluşan halk oyunları ekibi ise Gaziantep halk oyunlarından örnekler sergiledi.



Tören, Özel Sanko Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu'nun, Bursa Nilüfer Belediyesi ile Akademix Güzel Sanatlar Merkezinin ortak düzenledikleri I. Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Müzik Festivalinde dünya birincisi olan 5. sınıf öğrencisi Eylül Eren'e ödülünü takdimiyle sona erdi.

