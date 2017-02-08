Özel kuvvetler El Bab'a girdi!

Türk Özel Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab'da kritik bir eşik aşıldı.

MERKEZİNE GİRİLDİ

Kuzey ve batı cephelerinden kuşatılan kentte batıdan ilerleyen Türk özel kuvvetleri, El Bab'ın merkezine kadar ilerledi. Gece saatlerinde kentin kalbinde sokak çatışmaları yaşandı.

TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ

F-16'lar ve insansız hava araçları da DEAŞ'ı karargahlarını bombaladı. Ayrıca bölgeye takviye askeri birliklerde gönderildi.

El Bab'ın doğusunda yer alan Bizaa kasabası, önceki gün terör örgütünden temizlenmişti.

ESED'İN EL BAB HAMLESİ BOZULDU

TSK ve ÖSO, El Bab'ın güneyinde ilerleme kaydeden Esed rejimi güçlerinin El Bab planını bozmak için operasyonu öne çekerek kuzey, batı ve doğusunu ele geçirdi. Esed'in askerleri El Bab'a 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.