Özel hareket polisleri kaza yaptı: 7 yaralı

Trabzon'da özel hareket polislerini taşıyan araç kaza yaptı. Kazada, 7 polis yaralandı.

Trabzon'da özel hareket polislerini taşıyan araç kaza yaptı. Kazada, 7 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan özel hareket polislerini taşıyan araç, Yomra ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Ters dönen araçta bulunan 7 özel hareket polisi çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılırken, hafif şekilde yaralanan polisler olay yerine gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Adliyeye göreve gittikleri öğrenilen özel hareket polislerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da hastanede tedavi altına alınan polisleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

(Ozan Köse/İHA)