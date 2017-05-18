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Özel harekatın videosu minik öğrencileri ağlattı
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Özel harekatın videosu minik öğrencileri ağlattı

Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerin, minik öğrencilere gönderdiği video ve mektup öğrencileri gözyaşlarına boğdu.

Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerin, minik öğrencilere gönderdiği video ve mektup öğrencileri gözyaşlarına boğdu.
Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesi'nde bulunan Milli Mensucat İlkokulu 1-D sınıf öğretmeni İlknur Derendeli, okuma-yazmayı ilk öğrenen öğrencinin hayalini gerçekleştireceğini sözünü verdi. Bir süre sonra 7 yaşındaki Zehra Çiftçi okuma-yazmayı öğrendi. Öğretmen Derendeli, Çiftçi'ye hayalinin ne olduğunu sorunca Çiftçi, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağabeyim Velad Çiftçi askerlik yapıyor, ona mektup yazmak istiyorum" dedi. Zehra Çiftçi'nin bu talebi üzerine diğer öğrenciler de asker ve polislere mektup yazmak istediğini söyleyince sınıf öğretmeni Derendeli, "Minik Kalplerden Aslan Yüreklere Selam Var" isimli proje hazırladı. Proje kapsamında 24 öğrenci okuma yazmayı öğrendikçe asker ya da polise mektup yazdı. Öğrenciler ayrıca, kendileri çekip kendileri şiirler okuyarak asker ve polisler için bir de klip hazırladı. 24 öğrencinin mektubu tamamlanınca sınıf öğretmeni bunu Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleriyle paylaştı. Polisler de öğretmen ve öğrencilerin bu davranışından dolayı duygulanarak mektupları bizzat teslim alıp Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki asker ve polislere gönderme sözü verdi. Çocukların yazdığı mektuplar ve çektikleri video polis tarafından 4 Nisan 2017 tarihinde asker ve polislere gönderildi. Mektup ve videoyu alan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler minik kalplerin mektup ve videosuna kayıtsız kalmadı. Polisler öğrenciler için "Türkiyem" şarkısı eşliğinde bir tatbikat yapıp bunu videoya çekti. Bir özel harekat polisi ise videonun sonunda öğrencilere teşekkür mektubu yazıp okudu. Polis mektupta öğrencilerin duyarlı davranışlarından dolayı onlara teşekkür edip, "Kardeşlerim Mardin şubesine gönderdiğiniz mektupları aldık. Bizi çok duygulandırdınız size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Yapabildiğimiz tek şey canı gönülden hınçla sevgiyle sizleri ve bu vatanı korumak. Kanımızın son damlasına kadar vatanı korumaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz sizin gibi gençler olduğu sürece biz burada rahat duruyoruz hepinize çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Polisler daha sonra hem bu mektubu hem de videoyu Milli Mensucat İlkokulu'na kargo ile gönderdi.

VİDEO BİTENE KADAR AĞLADI
Kargo ulaşınca öğretmen İlknur Derendeli, çocuklara videoyu izletti. Öğrencilerden Toprak Şendur, videoyu izlerken hıçkıra hıçkıra ağladı. Video bitene kadar ağlayan Şendur, "Polisleri çok sevdiğim için ağladım" dedi. Bu projenin başlamasına neden olan Zehra Çiftçi ise, "Onlar bizi korudu ve bizler için savaştı onlara çok teşekkür ediyorum. Videoyu izledim çok duygulandım ağladım. Mektubumda onları çok sevdiğimi, bizleri korudukları yazdım" diye gözyaşlarına boğuldu
Sınıf öğretmeni İlknur Derendeli, "Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden öğrencilerimiz için atış talimleri yapmışlar. Çocuklarımız çok büyük bir gurur duydu çok mutlu olduk hep beraber. Cevap gelmesi onları çok duygulandırdı. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi öyle bir oluştu ki çocuklarımızın içinde, çok sağlam temeller atıldı sevgi tohumları daha da yeşerdi. Polisler de çocuklarımıza mektup gönderdiler öğrencilerimiz çok hislendiler ve ağladılar" diye konuştu.
Öğrenciler daha sonra özel harekat polislerinin kendilerine gönderdiği mektubu okudu.
(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)

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