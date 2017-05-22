Özel halk otobüsüne silahlı saldırı

Malatya'da özel halk otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda şoför ve 2 yolcu kırılan cam parçaları nedeniyle yaralandı.

Malatya'da özel halk otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda şoför ve 2 yolcu kırılan cam parçaları nedeniyle yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşandı. Şehir merkezi Dilek arasında çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Küllü Mağara mevkinde silahlı saldırıya uğradı. Otobüs şoförü İbrahim Kızıl çapraz ateş altında durmayarak mahallenin merkezine geldi ve durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Otobüsün ön ve yan camlarında açılan ateş ile cam kırıkları oluştuğu görülürken, şoför İbrahim Kızıl ve yolculardan Didem Y. ve çocuğu Mihriban Y. kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, jandarma saldırıya uğrayan otobüste inceleme yaptı. Olayı anlatan otobüs şoförü İbrahim Kızıl, Küllü Mağara mevkinden geçerken bir anda otobüsün tarandığını belirterek olayda kendisi ve yolcuların bazılarının yaralandığını söyledi.

Jandarma saldırının gerçekleştiği noktada da geniş çaplı araştırma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanmaları için soruşturma başlatıldı.

(Cahit Özçelik/İHA)