31.12.2016 23:56 (Özel Haber) Yeni yıla mum ışığında girdiler

Şişli'de vatandaşlar yeni yıla elektriksiz girdi. Yeni yıl yemeklerini mum ışığında yemek zorunda kalan vatandaşlar elektriklerin kesilmesine tepki gösterdi. Şişli'de vatandaşlar yeni yıla elektriksiz girdi. Yeni yıl yemeklerini mum ışığında yemek zorunda kalan vatandaşlar elektriklerin kesilmesine tepki gösterdi.



Şişli'de elektrikler kesilince vatandaşlar yeni yıla mum ışığında girdi. 19 Mayıs Mahallesi'nde elektriklerin kesilmesiyle vatandaşlar karanlığa gömüldü. Yeni yılı evlerinde kutlayan vatandaşlar mumla evlerini aydınlatmaya çalıştı. Yeni yıl yemeğini mum ışığında yiyen bir aile ise elektriklerin kesilmesine tepki gösterdi.



Karanlıkta yeni yıl kutlaması yaptıklarını belirten bir vatandaş, "2016 Türkiye'sinde biz bunu yaşıyoruz. Yılbaşında elektriksiziz" dedi.

