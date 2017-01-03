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(Özel haber) Yaşlı çift dolandırılmaktan son anda kurtuldu
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(Özel haber) Yaşlı çift dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Kayseri'de, '15 Temmuz akşamı Ankara'daki biriyle görüşmüşsünüz' diyerek FETÖ soruşturmasıyla korkutulan Cuma ve Zeynep Şahin çifti, gerçek polislerin desteğiyle altınlarını son anda kurtardı.

Kayseri'de, "15 Temmuz akşamı Ankara'daki biriyle görüşmüşsünüz" diyerek FETÖ soruşturmasıyla korkutulan Cuma ve Zeynep Şahin çifti, gerçek polislerin desteğiyle altınlarını son anda kurtardı.

Kayseri'de yaşayan emekli öğretmen 65 yaşındaki Cuma Şahin ve eşi Zeynep Şahin'i arayan dolandırıcılar, "15 Temmuz akşamı Ankara'da bulunan biriyle 5 defa telefon görüşmesi yapmışsınız. Sizin isminiz FETÖ soruşturmasında geçiyor" diyerek korkuttu. Telefondaki dolandırıcı, Cuma Şahin'i polis merkezine yönlendirerek evden uzaklaşmasını sağladı. Dolandırıcılar evde yalnız kalan Zeynep Şahin'i de korkutarak, evdeki altınları almasını ve merkezden 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hacılar ilçesine gelmesini söyledi.

Zeynep Şahin, dolandırıcıların dediğini yaparak evdeki altınları aldığını ve taksi ile Hacılar ilçesine gitmek için yola çıktığını anlatarak, "Telefonu kapatmamı istemediler. 'Eşin yanımızda, burada seni bekliyoruz' diyerek beni kandırdılar" dedi.

Evden ayrılarak polis merkezine giden Cuma Şahin, dolandırıcının oyununa gelmek üzere olduklarını anladığını ifade ederek, "Polis ekipleri ile birlikte Kayseri merkezindeki eve gittik ancak eşimi ve altınları bulamadık. Ben daha sonra eşimin Hacılar ilçesinde olduğunu öğrendim ve polisler Hacılar ilçesinde eşimi aramaya başladılar" diye konuştu.

Hacılar ilçesine gelen ve dolandırıcılara eşini soran Zeynep Şahin, telefondaki şahsın, "Eşin karakolda, sen gelince beraber yanına gideceğiz" cevabını alınca Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. Polis ekiplerinin de desteğiyle Cuma Şahin ve Zeynep Şahin çifti, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Yaşadığı olayın halen şaşkınlığını yaşayan Cuma Şahin, neye uğradığını şaşırdığını söyledi. Kendisini arayan dolandırıcıların farklı konularda sürekli konuştuğunu ve bundan dolayı kafasının karıştığını belirten Şahin, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Zeynep Şahin de kendilerinin arayan dolandırıcıların insanları kandırmakta uzman olduğunu kaydetti. Yaşadığı şoku halen atlatamadığını belirten Şahin, dolandırıcı şebekelerin FETÖ bahanesiyle insanları kandırdığını ve insanların korkarak inandığını belirtti.
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