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(Özel Haber) Üniversite öğrencilerinden örnek yardım projesi
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(Özel Haber) Üniversite öğrencilerinden örnek yardım projesi

Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Konya'da eğitim hayatını sürdüren Suriyeli ailelerin küçük çocuklarına kendi aralarında topladıkları kıyafet ve kırtasiye malzemelerini ulaştırarak örnek bir yardım projesine imza attı.

Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Konya'da eğitim hayatını sürdüren Suriyeli ailelerin küçük çocuklarına kendi aralarında topladıkları kıyafet ve kırtasiye malzemelerini ulaştırarak örnek bir yardım projesine imza attı.

Selçuk Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nde eğitimlerini sürdüren 20 kişilik bir öğrenci grubu, Suriye'deki savaştan kaçıp Konya'ya yerleşen ailelerin eğitim gören çocukları için kendi aralarında yardım topladı. Çoraptan atkıya, kalemden deftere kadar her türlü kıyafet ve kırtasiye malzemesini düşünerek toplanan yardımlar üniversite öğrencileri tarafından, bir kreşte eğitim gören minik Suriyelilere dağıtıldı.

Yapılan yardım ile ilgili konuşan okul müdiresi Najah Sadek, Selçuk Üniversitesi'nden 20 kişilik bir öğrenci grubunun kırtasiye ve kıyafet yardımı yaptıklarını belirterek, "Bu yardımları için çok teşekkür ediyorum. Bu yardımları bu öğrenciler yapabildiyse eminim ki başka şehirlerde de böyle yardımlar yapılabilir. Çocuklarımıza psikolojik yardım sağladılar. Allah razı olsun çocuklarımızı ayrıca çok mutlu ettiler" dedi.

"Bu çocukların hiçbirinin suçu yok, savaş nedir bilmiyorlar"

Gerçekleştirilen yardım ile ilgili bilgi veren İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Aziz Ecem, "Aslında söylenecek pek fazla söz yok. Bakarsanız bu çocukların hiçbirinin suçu yok. Savaştan haberi yok, savaş nedir bilmiyorlar. Biz öğrenciler olarak bu yardımı yapabiliyorsak bütün dünya bunu yapabilir. Dünyaya örnek olması diliyorum" diye konuştu.

İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gamze Bal ise, savaştan çıkıp buraya gelen çocuklar için burada olduklarını söyleyerek, "Dünyanın sevgisiz bir yöne evrildiği bu günlerde çocuklara daha çok sevgi aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden buradayız. Çocukların yüzlerindeki ifadeden de zaten anlaşılıyor. O kadar çok savaştan çıkmış olmanın psikolojisindeki hepsi, çok mutlu oldular. Biz de onlarla birlikte mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Güney Baran Pamuk ise, organizasyonu yaparken çocukların yaşadığı zorlukları gidermeye çalıştıklarını söyleyerek, "Belki ailelerinden, annelerinden babalarından göremediği hediyeleri vererek birazda olsa çocukları mutlu etmeye çalıştık. İnşallah herkesten bu çocukları görmelerini ve onlara yardım etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Savaşta çocuklar her zaman masumdur"

İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Alican Keskin, Suriye'den göçüp gelen ailelerin yardıma muhtaç çocukları olduklarını öğrendiklerini söyleyerek, "Bu çocukların burada hiçbir suçu yok savaşta çocuklar her zaman masumdur. Çocukların hiçbir suçu olmaz savaşta. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık" diye konuştu.

Suriyeli çocukların çoğunun yetim olduğunu ve psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Fatıma Hafsa Bozbeşparmak ise, "Tabii ki biz de öğrenciyiz elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama bunu topluma önder olan kişiler de yapabilirse daha çok kitleye ve daha çok çocuğa ulaşabilirler. Umarım buradaki mutluluğu görebiliyorsunuzdur, herkes bunu yapabilir çok basit. Herkes evinde olan küçük bir şeyi, kullanmadığı bir şeyi getirip onlara verebilir. Hiçbir şeyiniz yoksa kek, poğaça yapıp getirip onları mutlu edebilirsiniz. Umarım bu sizler için bir örnek teşkil etmiştir" dedi.
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