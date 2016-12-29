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(Özel haber) Tek istedikleri katillerin bulunması
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(Özel haber) Tek istedikleri katillerin bulunması

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın ailesi, tehdit telefonları aldıklarını iddia ederek katillerin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın ailesi, tehdit telefonları aldıklarını iddia ederek katillerin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

21 Kasım Pazartesi günü ilçeye bağlı Çetinel Sokak'ta bulunan bir kahvehane önünde daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, av tüfeğiyle açılan ateş sonucunda 33 yaşındaki İlker Çalışkanoğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, kardeşi 28 yaşındaki Hayri Çalışkanoğlu da yaralanmıştı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan İlker Çalışkanoğlu ve kardeşi Hayri Çalışkanoğlu ile Yüksel A., Erdoğan A., Ertan A., Emrah A., Gökhan A. ve Zülfikar Z. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu İlker Çalışkanoğlu olay yerinde ölmüş, kardeşi Hayri Çalışkanoğlu da yaralanmıştı. Olaydan sonra Hayri Çalışkanoğlu kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Polis olaydan sonra kaçan ve akraba oldukları belirtilen Yüksel A., Erdoğan A., Ertan A., Emrah A., Gökhan A. ve Zülfikar Z.'yi yakala çalışması başlatmış, Yüksel A. ile Erdoğan A. Bir süre sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Hayatını kaybeden şahsın eşi ile ablası, olayı gerçekleştiren ve kayıplara karışan Emrah, Ertan ve Gökhan A., isimleri şahısların halen yakalanmadıkları için tedirgin olduklarını belirtti. Sürekli tehdit telefonları aldıklarını da anlatan aile, iddiaya göre kendilerinin de ölümle burun buruna yaşadıklarını söyledi.

"Kardeşlerime kumpas kurdular"

Olayın gerçekleşme süreci ve tarihi hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine açıklamalarda bulunan İlker Çalışkanoğlu'nun ablası D.T. ile eşi C.Ç., tarafların barışmak için toplandıklarını, ancak daha sonra cinayetin gerçekleştiğini iddia etti. Olay hakkında bilgiler veren abla D.T., "Olay, 19 Kasım cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önceden bunlar aralarında ufak-tefek münakaşa geçiriyorlar. 21 Kasım pazartesi günü Emrah Akyol, tutuklanması olduğu için cezaevine girecekmiş. Bu sırada kardeşim İlker Çalışkanoğlu'nu arıyor ve ona, 'Gelin kahvede buluşalım. Ben helallik alıp sizinle barışmak istiyorum. Böylece de arada kırgınlık kalmasın' diyerek kardeşlerime pusu atıyor. Daha sonra bunlar 5 kişi kahvehanenin önüne geliyorlar. Kardeşlerim kahvehanede oturuyorlar. Bu sırada aniden av tüfeği tarzı bir silahla kardeşim İlker Çalışkanoğlu'na 2 el ateş ediyor. Daha sonra geri kalan mermileri de diğer kardeşim Hayri Çalışkanoğlu'na atıyor. İlker Çalışkanoğlu, olay yerinde hayatını kaybediyor. Diğer kardeşim Hayri de şu anda hastanede yoğun bakımda yatıyor" dedi.

"Sürekli tehdit telefonları alıyoruz"

Katillerin yakalanması için yardım beklediklerini söyleyen abla D.T., sürekli tehdit telefonları aldıklarını da iddia etti. Abla D.T., "Biz, Allah rızası için bu katilleri görenlerin hepsinden yardım bekliyoruz. Bunların yakalanması için, görenlerin polis ve gerekli yerlere haber vermelerini rica ediyoruz. Sürekli tehdit telefonları alıyoruz. Telefonlarda, 'hepinizin kanını yayıp, ondan sonra teslim olacak' diye babaları Hasan Akyol bizlere böyle bilgi veriyor. 'Toplu katliam yapacak, burnunuzun dibinde, siz arayın, siz bulun' bu şekilde sürekli tehdit telefonları alıyoruz. Kardeşi olan Ergün Akyol, 'ben Emrah Akyol'u arayacağım ve hep sizi de vurduracağım' şeklinde sürekli tehditlerde bulunuyor. Bizim can güvenliğimiz de yok. Biz bu şekilde de devletimizin yardımıyla bu şahısların yakalanmasını istiyoruz. Bütün Türkiye'deki ekiplerimizden, emniyet güçlerimizden, cinayet masasından ne varsa yapabilecekleri hepsinden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yer tespiti yapılsın istiyoruz ama bize 'çok fazla dizi izliyorsunuz' diyorlar"

D.T., dinleme cihazı ile yer tespiti yapılmasını istediklerini de söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Dinleme cihazları varmış. O cihazlar ile sinyal alınsın, katillerin nerede olduğu bilinsin istiyoruz. Ama bize, 'böyle bir yetkimiz yok, böyle bir şey yok, siz dizileri çok seyrediyorsunuz diyorlar.' Biz sadece sinyal alınmasını istiyoruz. Mesela ben belki savcımız dinliyordur diye Ertan Akyol'la konuştum, 45 dakika telefonda tuttum. Ertan Akyol'la görüştüm. Acaba savcımız dinliyorsa bir yer tespit eder diye. Ama yok."

"Bütün olay küfür ile başladı"

Olayın, büyüyüp bu duruma gelme sürecinden de bahseden D.T., "İlk bu olayın olma sebebi, iki amca çocuğu arasında tartışma sonucu edilen küfür. Daha önce taraflar arasında çıkan tartışma ve edilen küfür, olayı bu noktaya taşıdı. Daha önceden kan davası, geçmiş bir olay asla yok. Hepsi sadece bir küfürle başladı" diyerek sözlerini tamamladı.

"Bilgi alamıyoruz"

Saldırıda ölen İlker Çalışkanoğlu'nun eşi ve 7 yaşındaki bir çocuk annesi C.Ç. de, "Genellikle Emrah Akyol babası Hasan Akyol'a ulaşıyor ve o da bize ulaştırıyor. Bunlar bizlere başkalarının aracılığıyla ulaşıyorlar. Sabah saatlerinde savcı beye gittik ve durumu anlattık.' Bizi aradıklarında biz lafa tutuyoruz, bilerek görüşmeyi uzatıyoruz' dediğimizde de 'biz dinliyoruz' diyor. Başka türlü bir bilgi alamıyoruz. Açıkçası bizimle pek fazla ilgilenmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan emniyet güçleri, firari Emrah A., Ertan A. ve Gökhan A.'yı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
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