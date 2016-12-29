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(Özel haber) Sertleşme sorununa devrim niteliğinde tedavi
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(Özel haber) Sertleşme sorununa devrim niteliğinde tedavi

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Gençoğlu, 40 yaş üstü erkeklerde sıklıkla rastlanan sertleşme sorununun, ED1000 cihazı kullanılarak uygulanan, düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi ile iyileştirilmesinin devrim niteliğinde bir uygulama olduğunu belirtti.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Gençoğlu, 40 yaş üstü erkeklerde sıklıkla rastlanan sertleşme sorununun, ED1000 cihazı kullanılarak uygulanan, düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi ile iyileştirilmesinin devrim niteliğinde bir uygulama olduğunu belirtti.

Tekirdağ Özel Star Medica Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Gençoğlu, yaptığı açıklamada, erektil disfonksiyon, yani sertleşme sorununun toplumda çok sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek, "40 yaş üzeri erkeklerin yaklaşık yarısında gözükmekle beraber hastalığını gizleyenlerle birlikte yüzde 70 oranlarında erektil disfonksiyon şikayeti olan hastalar mevcuttur" dedi.

"Kalıcı çözüm sunuyor"

Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisinden önce, yan etkileri olan yöntemlerle tedavi edilen sertleşme hastalığının, artık korkulacak bir problem olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Osman Gençoğlu, "Genel itibariyle, uzun zamandır erektil disfonksiyon tedavisinde sertleştirici haplar veya protez dediğimiz mutluluk çubuğu koymaktaydık. Ama son zamanlarda dünyada piyasaya giren yeni tedavi şekilleriyle beraber bu konuda yüz güldürücü sonuçlar elde etmeye başladık. Düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi son zamanlarda bu hastalıkta kullandığımız ciddi bir tedavi alternatifi olmakla beraber, hastalara kalıcı bir çözüm sunmakta, uzun dönemli sertleştirici hap veya protez kullanmanın yan etkilerinden hastayı korumakta" diye konuştu.

"Kalp ve tansiyon hastalarına da uygulanabilir"

Bu hastalığa genellikle 50 yaş üstü erkeklerde rastlanıldığını kaydeden Op. Dr. Osman Gençoğlu, "Bu hastaların genellikle, beraberinde seyreden, kalp, tansiyon, şeker tarzında hastalıkları mevcut ve verilen sertleştirici haplar hastaların kalbine veya vücuduna ekstra yük bindirmesi oluyor ve hastaların bunun kullanımını tolere edemediği durumlarla karşımıza çıkıyor. Cinsel yaşamın önemli olmasıyla beraber hastaları bu müzdarip durumdan kurtarmak için son zamanlarda kullandığımız ED1000 dediğimiz penise düşük yoğunluklu şok dalga tedavisiyle sonuçları çok iyi olmakla beraber yüzde 80 oranında bir tedavi alternatifimiz mevcut şu an için. Mekanizmasına gelince, penisin kan dolan yapılarında zamanla bir kireçlenme veya damarlarda bir tıkanıklık ve daralma meydana geliyor. Bu yaptığımız yöntemle düşük şok dalga tedavisi ile belli bir zaman sonra yaklaşık bir ay iki ay sonrasında veya içerisinde yeni kanlanan damarlar oluşturma üzerine kurulmuş bir tedavi yöntemidir" ifadelerini kullandı.
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